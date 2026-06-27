Herido un hombre tras ser agredido por arma blanca durante una reyerta en una calle de Tomelloso

Archivo - Fachada de Urgencias del hospital de Tomelloso. - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años de edad resultaba herido este viernes tras ser agredido por arma blanca durante una reyerta en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 23.50 horas en la calle Socuéllamos. El herido era atendido y posteriormente trasladado en UVI al hospital de Tomelloso.

Hasta el lugar también se acercaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.