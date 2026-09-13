Herido un joven de 23 años al ser agredido con un arma blanca en la Feria de Albacete

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ALBACETE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido al ser agredido por arma blanca en la Feria de Albacete, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Eran pasadas las doce de la noche cuando el servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso desde el recinto ferial.

El herido ha sido trasladado por UVI al Hospital de Albacete. También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Local y Nacional.