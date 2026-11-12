Herido un menor de 12 años tras la colisión entre un coche y la bicicleta que conducía en Manzanares

Archivo - Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares
Archivo - Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares - JCCM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 12 noviembre 2026 19:10
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CIUDAD REAL, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años ha resultado herido este jueves tras la colisión entre la bicicleta que conducía y un turismo, a la altura de la calle Orden de Calatrava, esquina con calle Veracruz, en Manzanares (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 14.21 horas.

El menor ha sido trasladado por una UVI al Hospital Virgen de Altagracia de la localidad. Hasta el lugar también han acudido efectivos de la Policía Local.

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