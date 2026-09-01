Herido un menor de 16 años tras colisionar su patinete eléctrico contra un turismo en El Casar (Guadalajara)

Archivo - Hospital Guadalajara - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

GUADALAJARA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años, que conducía un patinete eléctrico, ha resultado herido en El Casar (Guadalajara) tras colisionar contra un turismo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se la recibido a las 18.04 horas en El Coto, en la Avenida Talamanca esquina con calle Dublín. En un primer momento lo trasladaron en una ambulancia de soporte vital y luego en UVI al Hospital de Guadalajara. Se ha trasladado al lugar la Policía Local del municipio.