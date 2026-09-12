Herido un menor de 16 años tras ser atropellado por un tractor en Daimiel

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CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido este sábado tras ser atropellado por un tractor en Daimiel, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente ocurría sobre las 10.40 horas en el paraje Mortero de la Sal, en un camino al que se accede desde la N-430, en el kilómetro 344,5, junto al río Azuer.

El menor ha sido trasladado en ambulancia de soporte al hospital de Ciudad Real. También han acudido hasta el lugar un médico de urgencias, Policía Local y Guardia Civil.