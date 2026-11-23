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CIUDAD REAL 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 16 años ha resultado herido tras colisionar el ciclomotor que conducía con un turismo en la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha el accidente ha tenido lugar a las 14.47 horas en la calle Echegaray.

Se ha movilizado a Policía Local, a médico de urgencias y a una UVI, que ha trasladado al herido al Hospital General de Tomelloso.