Herido tras salirse de la vía el turismo que conducía y caer por un barranco en Puebla de Valles

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GUADALAJARA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido tras salirse de la vía el turismo que conducía y caer por un barranco en el kilómetro 17 de la CM-1004, en Puebla de Valles (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que el aviso del suceso se produjo a las 22.23 horas de este martes.

El hombre fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta el lugar también se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca de Henares para el rescate y una UVI que le atendió en primer momento.