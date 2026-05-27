Herido un trabajador de 48 años tras ser golpeado por un transportador de palés en una empresa de Alovera

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GUADALAJARA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 48 años de edad ha resultado herido tras ser golpeado por un transportador de palés mecánico en la espalda mientras trabajaba en una empresa logística situada en la calle del Henares de la localidad guadalajareña de Alovera.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 13.18 horas.

El herido ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara en una UVI. En el operativo también han participado Guardia Civil y Policía Local.