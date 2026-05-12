Herido un trabajador de 61 años tras caer desde un tejado en una zona de difícil acceso en Sisante

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CUENCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 61 años ha resultado herido este martes tras precipitarse desde un tejado, cayendo en una zona de difícil acceso, en el término municipal de Sisante (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 8.17 horas.

Tras ser rescatado por los bomberos, el herido ha sido trasladado, en helicóptero medicalizado, al hospital de Villarrobledo.