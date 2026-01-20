Herido un trabajador de 63 años tras precipitarse desde lo alto de un dumper en Castillo de Garcimuñoz

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador, de 63 años, ha resultado herido este martes tras precipitarse desde lo alto de un dumper en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 16.03 horas desde la Plaza Cruz Verde del citado municipio.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil y una ambulancia de soporte con médico. Finalmente, el trabajador ha sido trasladado, en helicóptero, al hospital de Albacete.