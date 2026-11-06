Herido un trabajador tras caerle encima un palé cargado de jamones en una empresa de Torrijos

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TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 63 años de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras caerle encima un palé cargado de jamones mientras trabajaba en una empresa de Torrijos (Toledo).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 12.03 horas, en la calle Sorolla.

En el dispositivo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias y una UVI, que lo ha evacuado hasta el hospital toledano.