Herido un trabajador de mantenimiento de carreteras tras recibir un golpe en la cabeza en Santa Cruz de Mudela

CIUDAD REAL 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 64 años de edad ha resultado herido este martes tras recibir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en el kilómetro 219 de la A-4, en el termino municipal de Santa Cruz de Mudela.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que el siniestro ha tenido lugar pasadas las 11.00 horas cuando este trabajador de mantenimiento de carreteras intentaba quitar con una pluma un poste que se ha roto y le ha golpeado en la cabeza.

Los compañeros lo han trasladado al centro salud del municipio. Desde allí, tras valorar y determinar que presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico, lo han trasladado en una UVI al hospital de Valdepeñas.

En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil y de Policía Local.