Herido un trabajador tras reventarle un neumático en un taller en Añover de Tajo

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCCM - Archivo

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha resultado herido este miércoles al reventarle un neumático mientras trabajaba en un taller ubicado en la Travesía del Desvío, en Añover de Tajo (Toledo)

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 18.10 horas.

El herido ha sido trasladado por un helicóptero medicalizado hasta el Hospital General Universitario de Toledo. También se han desplazado hasta el lugar un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias, Guardia Civil y Policía Local.