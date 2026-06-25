Herido un trabajador tras sufrir una caída en altura en Villarrubia de los Ojos

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de una empresa de electricidad de 62 años de edad ha resultado herido tras caer desde una escalera, a una altura de dos metros, en la localidad ciudadrealeña de Villarrubia de los Ojos.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar en la vía publica Sotillo del municipio, a las 15.34 horas.

El herido ha sido trasladado en helicoptero medicalizado al hospital de Ciudad Real, en un operativo en el que también han participado médico de urgencias, ambulancia de urgencias, Guardia Civil y Policía Local.