Herido un trabajador tras sufrir un corte con una motosierra mientras podaba en Hontanaya

Archivo - Hontanaya - GOOGLE MAPS - Archivo

CUENCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 56 años de edad ha resultado herido este miércoles tras sufrir un corte con una motosierra mientras realizaba labores de poda en una finca en Hontanaya, en la provincia de Cuenca.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el herido se ha presentado en el Punto de Atención Continuada de Villamayor de Santiago tras sufrir un corte en un brazo y ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.