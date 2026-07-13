Herido un trabajador tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en un transformador en Seseña

Archivo - Imagen de Google Maps de las localidades de Seseña y Borox - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años de edad ha resultado herido este lunes en la localidad toledana de Seseña tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en un transformador.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 11.23 horas en la carretera a Seseña Nuevo.

El afectado ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar también han acudido una ambulancia de soporte vital básico, un médico de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.