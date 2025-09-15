Herido un trabajador de telefonía tras caer de un poste mientras hacía labores de mantenimiento en Talavera

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de telefonía de 48 años ha resultado herido este lunes tras caer de un poste mientras realizaba labores de mantenimiento en el término municipal de Talavera de la Reina, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 12.39 horas desde un camino a la altura del kilómetro 2 de la CM-5100.

El herido, que ha sido trasladado en UVI al hospital de Talavera, habría caído desde unos tres o cuatro metros de altura. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.