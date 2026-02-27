Herido un varón de 58 años de edad tras caer desde un silo en Argamasilla de Calatrava

Archivo - Hospital de Ciudad Real. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 58 años de edad ha resultado herido tras caer desde un silo situado en una finca de la localidad ciudadrealeña de Argamasilla de Calatrava.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 12.30 horas de este viernes, en el kilómetro 31 de la CM-413.

Desde el 112 se ha movilizado a agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, a una UVI, que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Ciudad Real, y a los bomberos de Puertollano, que finalmente no han tenido que actuar.