Continúa muy grave uno de los cuatro heridos tras ser rociados con líquido corrosivo en Alcázar

Tres de los heridos han sido dados de alta, entre ellos el presunto agresor

Archivo - Hospital Universitario de Getafe
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Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: lunes, 8 junio 2026 13:30
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CIUDAD REAL, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de los heridos tras la pelea que se produjo este domingo en Alcázar de San Juan, en la que un hombre resultó detenido por rociar a otras cuatro personas con un líquido corrosivo, se encuentra en estado muy grave.

Fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que es un varón, de 44 años en estado muy grave, ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe. Presenta quemaduras en un 30% de la superficie corporal en cabeza, espalda, tórax, miembros superiores y cuello.

Otras de las personas heridas trasladadas a Getafe es una mujer, 52 años, estable dentro de la gravedad, también ingresada en la Unidad de Grandes Quemados de este hospital. Presenta quemaduras en un 12% de la superficie corporal en espalda, miembros superiores y cuello.

Los otros tres heridos ingresados en el Hospital Mancha Centro, entre ellos el presunto agresor han sido dados de alta. Son tres hombres de 63, 80 y 48 años, tal y como han confirmado fuentes de este centro hospitalario.

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