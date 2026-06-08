Continúa muy grave uno de los cuatro heridos tras ser rociados con líquido corrosivo en Alcázar

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CIUDAD REAL, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de los heridos tras la pelea que se produjo este domingo en Alcázar de San Juan, en la que un hombre resultó detenido por rociar a otras cuatro personas con un líquido corrosivo, se encuentra en estado muy grave.

Fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que es un varón, de 44 años en estado muy grave, ingresado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe. Presenta quemaduras en un 30% de la superficie corporal en cabeza, espalda, tórax, miembros superiores y cuello.

Otras de las personas heridas trasladadas a Getafe es una mujer, 52 años, estable dentro de la gravedad, también ingresada en la Unidad de Grandes Quemados de este hospital. Presenta quemaduras en un 12% de la superficie corporal en espalda, miembros superiores y cuello.

Los otros tres heridos ingresados en el Hospital Mancha Centro, entre ellos el presunto agresor han sido dados de alta. Son tres hombres de 63, 80 y 48 años, tal y como han confirmado fuentes de este centro hospitalario.