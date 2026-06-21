Hernández (PP) afirma que el informe de BBVA Research desmonta el triunfalismo económico de Page

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, en atención a medios en Illescas. - PP C-LM

TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha declarado este domingo que el último informe de BBVA Research "desmonta el relato triunfalista de Emiliano García-Page" y evidencia que "el modelo económico socialista está condenando a Castilla-La Mancha al estancamiento y a la pérdida de competitividad".

Así lo ha indicado Hernández en declaraciones a los medios en Illescas, donde ha criticado que Page haya presumido públicamente de un informe que, sin embargo, sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma que menos crecerá en 2027 y como una de las regiones que más desacelerará su crecimiento económico en los próximos años, según ha informado el PP por nota de prensa.

"Resulta sorprendente que Page saque pecho de un informe que refleja exactamente lo contrario de lo que intenta vender a los castellanomanchegos. Una vez más, oculta los datos que no le interesan y presenta una realidad ficticia que nada tiene que ver con la situación que viven las familias y las empresas de nuestra tierra", ha afirmado.

La portavoz 'popular' ha señalado que el propio informe identifica las causas de esta desaceleración, como es un menor dinamismo del consumo, un menor impulso fiscal, una menor capacidad de crecimiento y el agotamiento de los factores que hasta ahora sostenían la actividad económica de la región.

Hernández ha asegurado que detrás de estos datos existe una causa clara, que son "las políticas socialistas que Emiliano García-Page lleva aplicando durante once años en Castilla-La Mancha y que son las mismas recetas que Pedro Sánchez aplica en España".

En este sentido, ha criticado la elevada presión fiscal que soportan los ciudadanos y ha recordado que "las familias cada vez pagan más impuestos, tienen más dificultades para llegar a fin de mes y soportan el encarecimiento constante de la cesta de la compra mientras el Gobierno regional permanece impasible".

Igualmente, ha advertido de que Castilla-La Mancha continúa situándose entre las comunidades autónomas con menor renta per cápita, menores salarios y mayores índices de pobreza, además de contar con un tejido empresarial menos dinámico y con una productividad inferior a la media nacional.

"Estos datos no son fruto de la casualidad, son la consecuencia directa de once años de políticas socialistas que han frenado el desarrollo económico de nuestra región y que han impedido que Castilla-La Mancha aproveche todo su potencial", ha dicho.

Por último, Hernández ha apostado por un cambio de rumbo basado en políticas que favorezcan la inversión, la creación de empleo, el crecimiento empresarial y el alivio fiscal para familias, autónomos y empresas.

"Los castellanomanchegos merecen un Gobierno que afronte los problemas reales de la región y no uno que se dedique a maquillar los datos mientras nuestra comunidad autónoma pierde oportunidades y capacidad de crecimiento. El informe confirma que el modelo de Page está agotado y que Castilla-La Mancha necesita una alternativa que impulse su futuro", ha concluido.