Hernando cree que Feijóo hace "un flaco favor" al Rey pidiéndole que vuelva a España y pide "no meterle en la melé"

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace "un flaco favor" al Rey emérito pidiéndole que vuelva a España tras la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, Hernando ha bromeado con esta petición hecha por el líder del PP asegurando que, si volviera el Rey emérito, le gustaría que fuera en alguna de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla-La Mancha.

"El rey Juan Carlos hará lo que él considere, y nadie le ha impedido volver hasta ahora, y no creo que deba ser tampoco la figura del rey Juan Carlos, ni su vuelta o no, otro motivo más de trinchera política", ha manifestado el titular de Fomento.

Dicho esto, ha apuntado que "el mejor servicio que le pueden hacer al rey Juan Carlos, quienes respetamos el papel que tuvo el 23F y en la Transición, es no meterlo en la melé".