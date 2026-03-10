Herramientas para atajar los mensajes de odio en redes hacia la mujer, punto de arranque del I Foro Ágora Igualdad UGT

La secretaria regional de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy; junto a la secretaria federal de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. - EUROPA PRESS

Establecer herramientas que atajen la impunidad de redes sociales cuando se dirigen mensajes de odio hacia mujeres por medio de una identidad falsa, es uno de los puntos de arranque que se ha marcado el I Foro Ágora Igualdad del sindicato UGT en Castilla-La Mancha.

Así lo ha trasladado este martes en declaraciones a los medios la secretaria regional de UGT Servicios Públicos, Carmen Campoy; junto a la secretaria federal de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

"Basta ya de que a través de un perfil falso se pueda insultar amenazar y vejar a mujeres simplemente porque nadie sabe quiénes son", ha demandado Campoy, que ha denunciando a "quien se dedica a tener infinidad de ordenadores que fabrican infinidad de nombres" que lanzan mensajes "contra cualquier mujer que haya sido capaz de tener un puesto público".

Además, estas identidades anónimas se escudan en "la libertad de expresión", tal y como ha señalado Campoy, que lamenta que con sus mensajes "inducen a la violencia".

"Esto tiene que parar. Pero insisto, eso depende de que esas plataformas, esas grandes empresas con personas que han hecho público mensajes vergonzosos, sean capaces de decir no", ha aseverado.

A preguntas de los medios sobre los trabajos de la ley regional en materia de brecha salarial, Campoy ha señalado que "de momento hay proyectos", pero no hay un documento en firme en el que trabajar con la Junta, un trabajo al que UGT contribuirá cuanto tenga "una mesa" donde sentarse.

Por otro lado, la representante de UGT en la región ha aludido a los asesinatos causa de la violencia machista, que en lo que va de año ascienden a diez, rechazando que cuando se producen se traslada el mensaje de "pasar a otra cosa". "Esto hay que pararlo, se tiene que poner instrumentos para que ningún hombre pueda asesinar a una mujer impunemente".

Por su parte, Araque ha defendido que a las trabajadoras de este país no puede "arrllarlas" una realidad en la que aún no se ha logrado "la igualdad real y efectiva", concretamente en sectores muy feniminizados, con condiciones muy precarias y donde hay que poner especial atención a las enfermedades laborales no reconocidas que padecen las trabajadoras.

Además, ha puesto el acento en la brecha en la estructura salarial, que va bajando puntos pero que aún se mantiene en el 17 por ciento, con una diferencia de salario de 5.000 euros más que cobran los hombres respecto a las mujeres.

Respecto a esta brecha salarial, si ya es un reto preservar los acuerdos que reman para disminuirla, ha afirmado la representante de UGT, se presenta otro más: la Inteligencia Artificial como herramienta para medir la productividad.

"Tenemos un nuevo enemigo enfrente, es algo que no es palpable, son algoritmos y que ahí vamos a tener que tener muchísimo cuidado. A los sindicatos nos sigue quedando mucho trabajo, siempre tenemos faena", ha afirmado Araque.

Los cuidados son otra de las cuestiones que debe preservarse en los acuerdos de negociación colectiva, por lo que Araque ha pedido a las distintas administraciones que trabajen para que las mujeres desarrollen su carrera profesional y se tenga en cuenta la realidad de los cuidados.