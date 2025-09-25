Las hipotecas sobre viviendas aumenta un 23,9% en julio en C-LM, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Np Bayteca Y Jubenial Firman Un Acuerdo De Colaboración Para Hacer Más Accesible El Proceso De Consecución De Hipotecas - Europa Press - Archivo

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla -La Mancha ha crecido un 23,9% en julio respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 25,02% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 1.897 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la región se prestaron 219,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 39,87% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 5,3%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.525 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 273,6 millones de euros. De ellas, 122 fueron sobre fincas rústicas y 2.403 sobre urbanas.

De las 2.403 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Castilla-La Mancha, 1.897 fueron sobre viviendas; 73 en solares y 433 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 36 y en 302 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 662 hipotecas con cambios en sus condiciones, 324 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.779 préstamos sobre fincas en la región. De ellas 1.788 correspondieron a viviendas, 320 a fincas rústicas, 623 a urbanas y 48 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas creció en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.

DATOS NACIONALES

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 25% en julio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 45.067 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010, según Estadística.

Con el avance interanual de julio, que se ha moderado más de seis puntos respecto al experimentado en junio (+31,7%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 13 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en julio en el 2,94%, por debajo del 2,99% del mes anterior y el más bajo desde el pasado mes de mayo (2,91%). Con el dato de julio se acumulan ya seis meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en julio ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el séptimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 7,6% interanual en julio, hasta los 163.307 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 34,5%, hasta rozar los 7.360 millones de euros.

El 29,9% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 70,1% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,94% tanto para las hipotecas de tipo variable como para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 7,7% y el capital prestado creció un 4,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda disminuyó un 3% respecto a junio.

En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9%, con avances del 41,1% en el capital prestado y del 13% en el importe medio de los créditos concedidos.