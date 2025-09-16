Un hombre de 60 años resulta afectado por inhalación de humo en el incendio de un cobertizo en Ajofrín

Archivo - Ambulancia de emergencias del Sescam. - UGT CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha resultado afectado por inhalación de humo este martes tras el incendio de un cobertizo de madera en una vivienda unifamiliar en la calle Sancho del municipio de Ajofrín (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 16.57 horas.

El hombre ha sido trasladado por una ambulancia de urgencias hasta el Hospital General Universitario de Toledo. También han participado bomberos del parque de Orgaz y Guardia Civil.