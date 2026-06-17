Un hombre pierde la vida tras la salida de la vía de un turismo en El Cubillo de Uceda (Guadalajara)

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GUADALAJARA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años ha perdido la vida tras salirse de la vía el turismo que conducía a la altura del kilómetro 30 de la CM-1002, en el término de El Cubillo de Uceda (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se recibió a las 21.37 horas de este martes.

El conductor quedó atrapado dentro del vehículo, donde falleció. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca para rescatar el cuerpo, un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital.