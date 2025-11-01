Un hombre resulta herido por arma blanca tras sufrir un robo en su vivienda en Chozas de Canales

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este viernes tras ser herido por arma blanca durante un robo en el interior de su vivienda en la localidad toledana de Chozas de Canales.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos tenían lugar a las 23.56 horas en un domicilio situado en la calle Portugal de este municipio.

Estas mismas fuentes han detallado que el herido, de unos 60 años de edad, era agredido por un atacante durante el robo. Hasta el lugar se desplazaban un médico de Urgencias y una UVI pero, dado que las heridas no revestían gravedad, al afectado era finalmente atendido en el centro de salud de la localidad.

Hasta el lugar también se han acercado efectivos de la Guardia Civil.