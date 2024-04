Homm Experiences SL "desaparece" de Seseña "abandonando a su suerte" a sus 60 trabajadores, según denuncia CCOO

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que la empresa vasca Homm SL "ha desaparecido" de su único centro de trabajo, ubicado en Seseña (Toledo) dejando abandonados a su suerte a sus 60 trabajadores, que no saben si cobrarán este mes, si cobrarán los atrasos que tienen demandados judicialmente, o en qué momento se verán en la calle sin indemnizaciones e incluso en muchos casos sin derecho a cobrar el paro.

En nota de prensa, el sindicato ha informado de que la dirección de la mercantil comunicó el pasado día 10 a su plantilla que había solicitado concurso voluntario de acreedores. Seis días después, remitió un mail al comité de empresa en el que, sin más explicaciones, adjuntaba la resolución del juzgado número 3 de lo Mercantil de Bilbao aceptando el concurso.

"Los directivos ya no han vuelto a aparecer por Seseña. Tampoco lo ha hecho el administrador concursal único designado por el juzgado, un economista de la sociedad limitada Tradensco Associates SLP, con sede en Bilbao, al que el auto del juzgado de lo Mercantil recuerda que 'puesto que el deudor (Homm) ha solicitado la liquidación de la masa activa, procede acordarla en este mismo acto, con simultánea apertura de la fase de liquidación'".

"Estamos atónitos ante el proceder de nuestra empresa. E indignados. Y muy asustados. Nuestros directivos han desaparecido. De buenas a primeras, estamos en manos de un administrador concursal que ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros y cuyo cometido parece ser liquidar la empresa", ha denunciado el presidente del comité de empresa, Víctor Mejuto.

"Nuestro miedo es que todo obedezca a una artimaña legal diseñada por los dueños de Homm para cerrar nuestro centro de trabajo y deshacerse de toda la plantilla al mínimo coste, e incluso trasladando al Fogasa el abono de las indemnizaciones", ha añadido.

TRES ERTES

Homm Experiences S.L., dedicada a la fabricación e instalación de viviendas prefabricadas de hormigón, nació en 2014 en el seno del potente grupo empresarial Velatia, de la conocida familia vizcaína Ormazabal, que al parecer desvinculó a Homm del grupo familiar en algún momento entre 2020 y 2021; si bien sus cuentas las sigue gestionando otra empresa de Velatia, Gosa, "Unidad de Servicios Compartidos de Velatia responsable de la gestión administrativa del grupo bajo unos criterios comunes de calidad y optimización de costes."

Homm es ahora propiedad de otra mercantil, Jivelazar XXI SL, cuya actividad CNAE es la "compraventa de bienes inmobiliarios" y cuyo capital social está participado a su vez por otras ocho sociedades limitadas y dos personas físicas. Algunos de los nombres físicos y/o jurídicos que conforman esta mega estructura empresarial tras Homm Experiences SL también aparecen en sociedades del grupo Velatia.

El único centro de trabajo de Homm, el de Seseña, comenzó a operar en 2016 con una treintena de trabajadores. La plantilla creció hasta llegar a contar con más de 70 personas en plantilla, y otras externas; hasta la llegada de la pandemia en 2020.

Desde entonces, Homm ha planteado y ejecutado hasta tres ERTEs, lo que ha consumido las prestaciones por desempleo de buena parte de la plantilla. Los dos primeros ERTE (2020 y 2021) se justificaron por la pandemia del Covid; y el tercero (desde marzo a octubre de 2023), por la cancelación de un encargo de 72 viviendas en Alcalá de Henares y 11 en Torrejón de Ardoz; del que solo se llegó a ejecutar una pequeña parte.

"En el fondo, el motivo real de todos los ERTEs fue la decisión de Homm, que nunca entendimos y jamás se nos explicó, de trabajar a partir de 2018 para un único cliente, Aedas Homes", ha señalado Mejuto.

Tras la finalización del último ERTE en octubre de 2023, la empresa no repuso las condiciones de trabajo previas -hay un juicio pendiente por ello-; pero informó a la plantilla de que había contratado la fabricación de 32 viviendas en Bedia (Bizkaia, localidad natal del presidente de Velatia, Javier Ormazabal); y anunció además que iba construir una nueva fábrica en Seseña, en propiedad y con más capacidad de producción que la actual, de alquiler. Varios ingenieros y técnicos de Homm llevan más de un año trabajando en el diseño de esa nueva factoría.

"Teníamos pendiente el juicio por el ERTE, pero cobrábamos nuestros salarios con normalidad y las perspectivas de actividad e incluso de crecimiento parecían francamente positivas. Hasta que el pasado 10 de abril de 2024, los directivos de Homm reunieron a la plantilla para trasladarnos que la empresa se veía obligada a solicitar concurso voluntario de acreedores".

"Nos dijeron que Homm sólo tiene deudas con algún proveedor y que no son excesivas; pero que no tiene carga de trabajo y que tienen que abandonar la promoción de Bedia -para la cual ya tenían hasta las licencias concedidas-, por la negativa de la matriz Jivelazar XXI a ampliar capital y por la ausencia de otros inversores".

"Nos advierten finalmente de que podrían tener dificultades para abonar las nóminas de abril; nos sugieren que presentemos nuestros currículums en otra empresa del grupo Velatia -sin que se nos garantice ni que seremos contratados ni que se nos respeten salarios, derechos, antigüedad ni nada; y se van y adiós muy buenas".

"Seis días después, nos remitieron al comité de empresa el edicto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Bilbao por el cual se aceptaba el concurso voluntario solicitado por Homm. Sin más explicaciones", denuncia el presidente del comité de empresa, íntegramente formado por CCOO-Hábitat.

"Emplazamos a los directivos de Homm y a cuantas mercantiles y personas físicas integran su mega estructura societaria, que trataremos de desentrañar, a dar explicaciones y a asumir sus responsabilidades laborales y sociales", ha reclamado el secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat C-LM, Carlos García Montoya,.

"Homm fue una apuesta del grupo Velatia por posicionarse en un sector, el de la fabricación de casas modulares de hormigón, que tenía y tiene mucho potencial y futuro. No se entiende el presunto fracaso de esta decisión. En todo caso, no es imputable a los trabajadores. No vamos a permitir que los responsables de la actual situación se vayan de rositas dejando tras de sí sesenta dramas familiares y un panorama desolador".