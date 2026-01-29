El Hospital de Cuenca a la espera de la autorización del CSN para incorporar el acelerador lineal a Oncología

CUENCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cuenca (HUCU) se encuentra a la espera de la la autorización definitiva del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el uso del nuevo Acelerador Lineal en su servicio de Oncología Radioterápica.

Así lo ha trasladado el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de una nota de prensa en la que ha informado sobre la incorporación de un nuevo facultativo.

Tras la instalación de las salas de control y la calibración del acelerador lineal junto con la empresa fabricante, los tres radiofísicos del Hospital Universitario de Cuenca están configurando el Sistema de Planificación de los Tratamientos específico para el nuevo aparato del HUCU, lo que permitirá garantizar que las dosis de radiación son las precisas y seguras para los pacientes.

Paralelamente y hasta que se reciba la autorización oficial del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la puesta en marcha del acelerador lineal, la Gerencia del Área Integrada de Cuenca continúa trabajando para la selección y dotación de recursos humanos a los servicios de Radiofísica y Protección Radiológica, así como para la Unidad de Oncología Radioterápica, que trabajará en red con el servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Los equipos de trabajo estarán formados por tres facultativos especialistas en Oncología Radioterápica; cuatro especialistas en Radiofísica y Protección Radiológica; además de cinco técnicos especialistas en Radioterapia y Dosimetría, dos profesionales de enfermería, dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y un auxiliar administrativo.

Esta semana se ha incorporado un facultativo especialista en Oncología Radioterápica, Sergio Morales Gabriel, que, acompañado por la directora de Continuidad Asistencial y Calidad, Begoña Fernández, la directora Médico, Mar Gómez Santillana, y la jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, María Victoria Villas, ha conocido las instalaciones del área de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Cuenca, en donde también se encuentra ubicado el servicio de Radiofísica y Protección Radiológica y ha mantenido los primeros contactos con los profesionales que ya trabajan en el equipo.

El área de Oncología Radioterápica ocupa una superficie superior a los 1.600 metros cuadrados en el nivel 0 del Hospital Universitario, cercana al área de hospitalización y con acceso desde el vestíbulo principal, por lo que dispone de una ubicación excepcional en relación con las entradas y circulaciones principales del complejo sanitario.

Ha sido dotada con dos búnkeres gemelos, en uno de los cuales se ha instalado el acelerador lineal, dejando el otro de reserva. Además dispone de una sala para un TC de simulación, que lleva semanas prestando servicio al área de Radiodiagnóstico.

Cuenta asimismo con espacios para el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica que ya funciona en esta área, así como zonas administrativas y para la recepción de pacientes, consultas y salas para tratamientos o técnicas específicas.

Con la próxima puesta en marcha de la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Cuenca, en cuyo equipamiento y sistemas tecnológicos avanzados se ha realizado una inversión superior a los cinco millones de euros, se dará cumplimiento al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para que todas las provincias de la región dispongan de esta prestación en el sistema sanitario público.

Se estima que la creación de la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario va a permitir realizar el 95 por ciento de todas las técnicas de radioterapia que se prescriben, pues el acelerador lineal instalado, junto a equipamiento complementario de guiado por imagen y superficie, será capaz de ofrecer la práctica totalidad de las técnicas de alta precisión.

Se calcula asimismo que la Unidad tratará a unos 350-400 pacientes al año, que no tendrán que ser derivados a otros hospitales.