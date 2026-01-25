Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Mancha Centro con incorpora tres puestos y atención especializada

CIUDAD REAL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha reforzado el Hospital de Día Pediátrico del Hospital Universitario Mancha Centro, un recurso asistencial ubicado en la segunda planta del centro, dentro de la unidad de hospitalización de Pediatría, que cuenta con tres puestos para el desarrollo de su actividad y una atención especializada de enfermería para abordar procedimientos diagnósticos, tratamientos programados y cuidados sin necesidad de ingreso hospitalario.

Se trata de una modalidad asistencial que, pese a ser ambulatoria, ofrece una atención continuada médica y/o de enfermería, evitando ingresos innecesarios y mejorando tanto la eficiencia como la calidad de los servicios prestados, al reducir el impacto que una hospitalización tiene sobre el menor y su entorno familiar, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En palabras de la supervisora de Pediatría de la Gerencia de Alcázar de San Juan, Miguela García, este dispositivo "permite atender a los niños de forma continuada, pero sin las implicaciones de un ingreso, algo que mejora la experiencia tanto del paciente como de la familia y optimiza el uso de las camas de hospitalización".

El Hospital de Día Pediátrico comenzó su funcionamiento en febrero de 2023, y ha sido oficializado y reforzado desde noviembre de 2025 con la incorporación de una enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, figura clave para la coordinación de la actividad.

COORDINACIÓN CON DISTINTAS ESPECIALIDADES

La actividad del recurso está gestionada por una enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, en coordinación con facultativos de Pediatría y otras especialidades, además de las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Su enfoque es principalmente ambulatorio y está destinado a procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Entre las principales prestaciones que se desarrollan en este Hospital de Día destacan la colaboración en sedaciones para pruebas digestivas, sedaciones para pruebas radiológicas, así como la realización de pruebas funcionales de Endocrinología con finalidad diagnóstica. Además, se administran tratamientos programados en patologías de Digestivo y se mantiene colaboración habitual con especialidades como Radiología, Digestivo, Rehabilitación y Oftalmología.

Asimismo, el Hospital de Día Pediátrico permite realizar cuidados de enfermería en pacientes pediátricos crónicos complejos del área sanitaria, una línea de trabajo en crecimiento por la evolución del perfil de los pacientes pediátricos atendidos.

ENTRE 50 Y 75 ATENCIONES AL MES

El recurso registra una actividad aproximada de entre 50 y 75 atenciones mensuales, lo que está permitiendo compatibilizar de manera más eficiente la asistencia hospitalaria convencional con la atención ambulatoria.

"En momentos de más presión asistencial, como la estacionalidad respiratoria, este dispositivo nos permite mantener a la vez la actividad hospitalaria y la ambulatoria de pruebas y cuidados sin que una vaya en detrimento de la otra", destaca Miguela García.

VALORACIÓN POSITIVA

Las familias valoran de forma positiva este dispositivo, especialmente porque permite acortar los tiempos de espera para acceder a determinadas pruebas diagnósticas o tratamientos programados, al no depender de la disponibilidad de una cama de hospitalización, y porque facilita una atención más cómoda y adaptada al entorno del niño.

El Hospital de Día Pediátrico es una prestación en crecimiento, con capacidad de adaptación a las necesidades asistenciales que vayan surgiendo, reforzando así el compromiso de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan con una atención pediátrica de calidad, más humanizada y centrada en el paciente y su familia.