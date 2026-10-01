El Hospital Nacional de Parapléjicos celebra una nueva edición de su Feria del Deporte - CARLOS MONROY

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Sescam, ha celebrado la tercera edición de su Feria del Deporte para dar a conocer a los pacientes del centro diferentes disciplinas deportivas y promocionar el deporte adaptado como una herramienta terapéutica y lúdica que proporciona grandes beneficios físicos y psicológicos a las personas con lesión medular.

La secretaria general de la Consejería de Sanidad, Inmaculada Gutiérrez, ha visitado este jueves este evento, acompañada por el asesor adjunto a la Dirección General del Consejo Superior de Deportes, Pablo García y la directora Médica del Hospital Nacional de Parapléjicos, Silvia Ceruelo.

Durante su visita, Gutiérrez ha destacado que iniciativas como esta reflejan "la forma de entender la rehabilitación en este hospital: una atención integral centrada en la persona, en sus capacidades, sus objetivos y su proyecto de vida".

"Con este tipo de actividades --ha señalado-- se promueve la implicación de los pacientes en su proceso rehabilitador, ofreciéndoles herramientas y oportunidades que favorecen su autonomía y bienestar".

En este sentido, la secretaria general ha destacado el papel del deporte en el proceso rehabilitador de las personas con lesión medular, ya que "no solo contribuye a mejorar su condición física y su bienestar emocional, sino que también favorece la autonomía personal, la confianza, la participación social y la inclusión", ha apostillado.

ESTANDS PARTICIPATIVOS Y EXHIBICIONES DEPORTIVAS

Esta tercera edición de la Feria del Deporte ha contado con un total de 18 stands participativos con información de diferentes deportes como esgrima, tenis de mesa, rugby, pádel, piragüismo, bádminton y tiro con arco, entre otros.

Además, se han llevado a cabo diversas exhibiciones deportivas: una de bádminton, con la colaboración de la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha; otra de esgrima, desarrollada por el Club Esgrima Toledo; una de baloncesto y otra de rugby, organizadas por el Club de Baloncesto Raíces y el Quijote Rugby Club, respectivamente, y otra de tenis, organizada por la Fundación Emilio Sánchez Vicario, entre otras.

La Feria del Deporte del Hospital Nacional de Parapléjicos ha contado también con la colaboración del Comité Paralímpico Español, la Federación Española de Tiro con Arco y la Federación Madrileña de Piragüismo.