El Hospital de Parapléjicos refuerza la investigación en lesión medular con nuevos equipamientos de última generación

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, informa, en rueda de prensa, de asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos incorpora nuevo equipamiento de última generación para sus Servicios de Apoyo a la Investigación, con la adquisición de un microscopio confocal con tecnología multifotón y un citómetro separador espectral. Esta dotación --por un importe de cerca de dos millones de euros-- supone "un avance clave" para potenciar la investigación y mejorar la atención a las personas con lesión medular.

Esta actuación se enmarca en los proyectos contemplados en el acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Catilla-La Mancha y la Fundación Amancio Ortega, destinados a promover la innovación y a mejorar los tratamientos avanzados en lesión medular.

El microscopio confocal es una herramienta avanzada que permite obtener imágenes de alta resolución de células y tejidos, así como reconstrucciones tridimensionales con gran precisión.

Además, el nuevo microscopio confocal se combina con tecnología multifotón, lo que supone un avance significativo, ya que permite observar procesos biológicos en tejidos vivos de forma menos invasiva y con mayor profundidad de penetración. En definitiva, con este equipo se pueden estudiar los procesos biológicos a nivel celular en el animal vivo.

Esta tecnología resulta especialmente relevante para el estudio en tiempo real del sistema nervioso y otros órganos, facilitando investigaciones en condiciones más cercanas a la fisiología real. Su incorporación permitirá avanzar en el conocimiento de los mecanismos celulares implicados en la lesión medular y otras patologías neurológicas.

CITÓMETRO SEPARADOR ESPECTRAL

El citómetro separador espectral es un equipo altamente especializado que permite identificar, analizar y aislar células de forma independiente, con un alto nivel de precisión.

A diferencia de los sistemas convencionales, esta tecnología permite analizar un mayor número de parámetros celulares en una única muestra, optimizando el uso de material biológico y permitiendo la identificación más precisa de nuevos biomarcadores en distintas patologías, fundamentalmente en lesión medular, y en otras enfermedades neurodegenerativas como Esclerosis Múltiple, Párkinson o Alzhéimer.

Además, el nuevo equipo permitirá analizar partículas de pequeño tamaño, como vesículas extracelulares o microbiota, ampliando significativamente las posibilidades de investigación en áreas como la inmunología, la regeneración tisular o las terapias avanzadas.

Aunque este equipamiento está orientado a la investigación, su impacto se traslada directamente a la práctica clínica y a la calidad de vida de los pacientes. En concreto, permite profundizar en el conocimiento de las enfermedades neurológicas, especialmente en la lesión medular, y desarrollar nuevas terapias y estrategias de tratamiento, incluidas las terapias celulares avanzadas.

Además, supone un avance hacia una medicina personalizada basada en el análisis detallado de las células de cada paciente, y favorece la identificación de biomarcadores clave para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de distintas patologías. La incorporación de esta tecnología de vanguardia permitirá mejorar el abordaje de patologías complejas y potenciará la investigación, facilitando la transferencia directa de los resultados del laboratorio a la práctica clínica con el paciente.