Hospital de Talavera transforma la atención oftalmológica priorizando a los pacientes según sus necesidades clínicas

Visita al servicio oftamológico del Hospital de Talavera. - JCCM

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha visitado este jueves el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina para conocer el funcionamiento del circuito de cribado oftalmológico mediante teleoftalmología, una iniciativa que está permitiendo transformar la forma de atender y priorizar a los pacientes que precisan valoración por parte del Servicio de Oftalmología.

Durante la visita, Jara ha podido comprobar cómo funciona un modelo asistencial que combina tecnología diagnóstica avanzada, trabajo coordinado entre Enfermería y Oftalmología y una nueva organización de los circuitos asistenciales para ofrecer una respuesta más rápida, eficiente y ajustada a las necesidades de cada paciente, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Este sistema permite que los pacientes derivados desde Atención Primaria sean sometidos inicialmente a una exploración oftalmológica completa realizada por profesionales de Enfermería mediante equipos de alta tecnología. Posteriormente, los oftalmólogos revisan las pruebas realizadas, elaboran un informe clínico y determinan el circuito asistencial más adecuado para cada caso.

De este modo, el paciente recibe una valoración especializada desde el inicio del proceso, sin necesidad de esperar primero a una consulta presencial, lo que facilita la detección precoz de patologías relevantes y permite priorizar de manera más eficiente la atención sanitaria.

Desde su implantación a finales del año pasado, el programa ha permitido realizar más de 3.900 exploraciones oftalmológicas en el Hospital de Talavera, de las que cerca de 3.400 ya han sido valoradas mediante informe clínico por los especialistas. El número de pacientes pendientes de primera valoración oftalmológica se ha reducido en casi un 35%.

Los resultados obtenidos reflejan además la capacidad del sistema para clasificar y orientar adecuadamente a los pacientes. Cerca del 22% de las personas valoradas han recibido el alta tras la revisión especializada, mientras que el resto ha sido derivado a distintos circuitos de seguimiento en función de sus necesidades asistenciales.

Durante la visita, el director gerente del Sescam ha destacado que este proyecto representa una nueva forma de organizar la atención sanitaria, en la que la tecnología se pone al servicio de los profesionales para mejorar la capacidad diagnóstica, agilizar los tiempos de respuesta y garantizar que cada paciente sea atendido en el momento y en el nivel asistencial que realmente necesita.

Además de la incorporación del equipamiento tecnológico, el hospital de Talavera ha desarrollado una reorganización integral de los circuitos de Oftalmología, creando espacios específicos para la realización de pruebas diagnósticas y consultas de Enfermería integradas dentro del área de Consultas Externas, mejorando así la experiencia de los pacientes y la coordinación entre profesionales.

"La incorporación de este equipamiento, junto con la reorganización del circuito asistencial, ha permitido incrementar significativamente la capacidad resolutiva del servicio de Oftalmología multiplicando por ocho el número de pacientes atendidos en primeras consultas", ha destacado Jara, quien ha explicado que frente a los 275 atendidos en los cinco primeros meses de 2025, en el mismo periodo de este año han sido 2.181.

La experiencia desarrollada en Talavera forma parte de la estrategia impulsada por el Sescam para extender modelos innovadores de atención sanitaria que permitan mejorar la accesibilidad, optimizar los recursos disponibles y ofrecer una asistencia cada vez más resolutiva, personalizada y centrada en las necesidades de los pacientes.