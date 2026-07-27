El Hospital Universitario de Cuenca contará con unidad de neurocirugía desde enero de 2027

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, visita el Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (CESICU). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Cuenca contará con una unidad de neurocirugía a partir de enero de 2027, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita al Centro de Simulación e Innovación situado en el centro de salud Cuenca I de la capital conquense.

El jefe del Ejecutivo Autonómico ha asegurado que va ser una unidad de referencia regional que ya está en proceso de montaje. A esto ha añadido que, también en Cuenca, va a constituirse una unidad de neurociencias "que nos va a permitir avanzar mucho y complementarnos en la formación" y se está estudiando crear un máster universitario, en colaboración con la UCLM, relacionado con la simulación y la innovación".

En la misma línea, el presidente regional ha indicado que en este hospital "durante el curso 2026/27 ya se va a atender con carácter clínico y se va a poder dar formación práctica tanto a quienes se están formando en Albacete como en Ciudad Real".

García-Page ha hecho todos estos anuncios una semana en la que se va a cumplir el primer aniversario de la atención al primer paciente del Hospital Universitario de Cuenca "y desde entonces ha habido 500 nacimientos".

Respecto al centro de innovación del Cuenca I, García-Page ha recordado que se trata del primero de este tipo en España en el ámbito de la Atención Primaria, asegurando que por este espacio de simulación clínica prácticas sanitarias "puede pasar muchísima gente: policías, protección civil, protección civil, directivos, personal de servicios médicos de las empresas, estudiantes".

En esta intervención también han tomado la palabra el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha comentado que profesionales de cuatro países han visitado estas dependencias del Cuenca I; y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que ha remarcado que "este centro está mandando talento al mundo".