El Hospital Universitario de Guadalajara incorpora un sistema pionero de preparación de ácido para hemodiálisis

El servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), es el primero de España en incorporar un sistema innovador para la producción automatizada de concentrado ácido en hemodiálisis.

Por este motivo, el Hospital de Guadalajara, a través de su servicio de Nefrología, ha sido designado como Centro Nacional de Referencia para la formación sobre esta tecnología, denominada ECOMix Revolution, y ya ha empezado a recibir a profesionales llegados de diferentes hospitales de España para formarles sobre el funcionamiento de este nuevo sistema, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Actualmente, el Hospital Universitario de Guadalajara es el único centro en España que cuenta con esta tecnología instalada y en funcionamiento, lo que ha posicionado al Hospital como un referente idóneo para la formación y demostración a nivel nacional.

Como subraya la directora gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, "es un nuevo reconocimiento al trabajo que realizan los profesionales de este servicio y también al esfuerzo por parte del Gobierno de Emiliano García-Page para dotar al Hospital de Guadalajara de instalaciones, equipamientos y medios para que esta provincia cuente con una hemodiálisis con criterios de excelencia".

El proyecto, dirigido por el jefe de Nefrología del Hospital, el doctor Gabriel de Arriba de la Fuente, y la supervisora, Susana Rosa; consiste en formar en el manejo de esta tecnología, altamente innovadora, que aporta una mejora significativa en seguridad, una mayor eficiencia operativa y una contribución relevante a la sostenibilidad medioambiental, ya que permite ahorrar envases y optimizar el concentrado ácido.

ECOMix Revolution es un sistema automatizado que prepara en el propio centro de diálisis el concentrado ácido necesario para este proceso. En lugar de recibir el concentrado preparado en envases de plástico, se emplea un cartucho en polvo y el sistema lo mezcla de forma automática con agua purificada, dejando el concentrado listo para su uso inmediato.

Entre sus principales ventajas destaca que este sistema no genera residuos de plástico ni de otro tipo, como ocurre con el empleo de los habituales envases, contribuyendo a reducir el impacto ambiental global de los tratamientos, ya que permite reducir el uso de plásticos en un 98 por ciento.

También incide en una menor huella de carbono, tanto en el transporte como en la logística, estimándose una reducción del 72 por ciento de emisiones de CO2 en el transporte. Además, el hecho de que el concentrado se prepare en el propio centro de trabajo permite optimizar el uso de agua y otros recursos.

Por otra parte, supone una reducción de costes y menor necesidad de almacenamiento. Desde el punto de vista de la seguridad, el hecho de evitar el uso de garrafas voluminosas reduce también el riesgo de accidentes o derrames y la automatización de los procesos facilita el trabajo de los profesionales, mejora la seguridad de los pacientes y contribuye a minimizar la posibilidad de errores.

UNA UNIDAD REFERENTE

El servicio de Nefrología de Guadalajara y su Unidad de Hemodiálisis destacan por el impulso a las terapias domiciliarias. En este sentido, aunque ya en 2013 se inició el programa de tratamiento renal sustitutivo de hemodiálisis domiciliaria, se relanzó en 2022 con un novedoso monitor portátil y, a día de hoy, se ha formado y entrenado en Guadalajara a 13 pacientes y a sus cuidadores, estando la provincia alcarreña a la cabeza regional en cuanto a personas que realizan hemodiálisis domiciliaria.

La terapia domiciliaria permite al paciente dializarse en casa, con las ventajas que aporta para su autonomía y su vida familiar, social y laboral, además de las mejoras respecto a su salud, ya que facilita que se dialice diariamente, prolongando su esperanza y calidad de vida.

Por otra parte, también destaca el número de pacientes incluidos en tratamiento con diálisis peritoneal, de forma que la unidad atiende actualmente a 23 pacientes activos y 32 pacientes en situación de prediálisis.

Desde su traslado a las nuevas instalaciones en la ampliación del Hospital, la Unidad de Hemodiálisis ha aumentado el número de puestos de tratamiento, de 16 a 24, de los cuales cuatro son boxes específicos para pacientes ingresados y dos para pacientes en los que se aconseje su aislamiento.

La unidad ha ganado en comodidad e intimidad y también dispone de salas para formación de profesionales y espacios para el entrenamiento de pacientes sobre terapias domiciliarias. Por otra parte, con el traslado se pudo incorporar una nueva planta de tratamiento de aguas de última generación, que aporta mayor fiabilidad y una excepcional calidad de agua.