El Hospital Universitario de Toledo realiza 21 trasplantes hepáticos desde la puesta en marcha en mayo de 2025 - JCCM

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha realizado un total de 21 trasplantes hepáticos desde la puesta en marcha en mayo de 2025 y consolida en su primer año un programa de alta complejidad, posicionándose como un referente nacional, tanto por los resultados obtenidos como por el perfil clínico de los pacientes atendidos.

El programa se desarrolla gracias a la labor de un equipo multidisciplinar formado por cirujanos, hepatólogos, anestesiólogos, intensivistas, internistas, inmunólogos, farmacéuticos, radiólogos, profesionales del banco de sangre, personal de Enfermería, patólogos, personal sanitario y profesionales del servicio de Admisión, que, junto a los coordinadores de trasplantes, participan en el Programa de Trasplante Hepático de Castilla-La Mancha.

El responsable del equipo quirúrgico, el doctor Manuel Abradelo, ha indicado que el éxito del programa "es gracias a la generosidad y solidaridad de los familiares de los donantes que, en los momentos más duros, tras el fallecimiento de un ser querido, deciden dar vida a otra persona que lo necesita en un gesto de valor incalculable, porque sin ellos no sería posible llevar a cabo estos programas".

Durante este primer año, según ha explicado el doctor Abradelo, se han registrado un total de 21 intervenciones desde la realización del primer trasplante hepático en mayo del pasado año. En concreto, seis de los 21 trasplantes realizados se llevaron a cabo en pacientes en urgencia vital afectados por un síndrome de fracaso hepático agudo, una situación clínica de elevada complejidad y riesgo vital inminente, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, el doctor Abradelo ha manifestado que el programa ha incorporado procedimientos de gran exigencia técnica que evidencian su rápida madurez y capacidad resolutiva. Entre ellos destacan dos trasplantes realizados con soporte ECMO debido al compromiso de la vena cava, una circunstancia que, además, ha permitido abrir nuevas posibilidades quirúrgicas en el ámbito de la resección hepática compleja con asistencia extracorpórea.

El equipo multidisciplinar del Hospital Universitario de Toledo también ha desarrollado técnicas altamente especializadas, como el bypass aortohepático o la sustitución completa portal mediante injerto venoso cadavérico, procedimientos reservados habitualmente a centros con elevada experiencia en cirugía hepatobiliar y trasplante.

Otro de los indicadores más relevantes del programa es que el Hospital Universitario de Toledo ha logrado la media de permanencia en lista de espera para trasplante hepático más reducida de España, un dato que refleja la mejora en accesibilidad y equidad asistencial para los pacientes de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la coordinadora médica de Trasplantes del Hospital Universitario de Toledo, la doctora María Luisa Rodríguez, ha resaltado que el desarrollo de este programa ha supuesto un importante avance para la sanidad pública regional, evitando desplazamientos a otras comunidades autónomas y permitiendo que los pacientes puedan recibir atención altamente especializada cerca de su entorno familiar.

La doctora Rodríguez también ha querido incidir en "la generosidad de los donantes y sus familias, cuya solidaridad hace posible ofrecer una nueva oportunidad de vida a pacientes con enfermedades hepáticas graves, porque sin ellos sería imposible llevar a cabo los programas de trasplantes".

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta además con dos programas de trasplante renal que se desarrollan en el Hospital General Universitario de Albacete, desde el 24 de junio de 2003, y en el Hospital Universitario de Toledo, desde el 7 de marzo de 2007.