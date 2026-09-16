Hospitales de Ciudad Real, Guadalajara y Albacete tendrán nuevas mesas biopsia de mama con inversión de 1,35 millones

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 1,35 millones de euros a renovar las mesas de biopsia de mama de los hospitales de Ciudad Real, Guadalajara y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete, con la incorporación de tres equipos de última generación que permitirán mejorar la precisión de las pruebas y reducir los tiempos necesarios para realizarlas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha autorizado la adquisición de estos nuevos equipos para sustituir a los actualmente instalados, que han alcanzado el final de su vida útil.

Las nuevas mesas incorporarán tomosíntesis e imagen tridimensional, una tecnología que permite obtener imágenes desde diferentes ángulos y reconstruir el tejido mamario por capas. De esta forma, los profesionales pueden localizar con gran precisión lesiones de tamaño milimétrico, incluidas algunas que pueden quedar ocultas por la superposición de tejidos en una mamografía convencional, tal y como ha explicado la portavoz.

Aplicada a una biopsia, esta tecnología permite además guiar la aguja de manera más precisa hasta la zona sospechosa, lo que reduce los pasos necesarios para localizar la lesión, evita pruebas adicionales y agiliza el procedimiento, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Cuando una mujer está esperando el resultado de una prueba de este tipo, el tiempo, la precisión y la seguridad importan mucho", ha señalado Padilla, quien ha destacado que la finalidad de esta inversión es "resolver esa incertidumbre cuanto antes y con la mayor certeza posible".

La renovación permitirá, asimismo, reducir la exposición de las pacientes a la radiación y ofrecer una mayor seguridad tanto a las mujeres como a los profesionales que realizan estas pruebas, ha recalcado la consejera.

El contrato incluye el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de las tres mesas de biopsia, además de su mantenimiento durante tres años una vez finalizada la garantía, con posibilidad de prórroga durante otros dos años.

DETECCIÓN PRECOZ

Una actuación que, según ha apuntado Padilla, se enmarca en el proceso de renovación tecnológica que el Ejecutivo regional está desarrollando en el ámbito del diagnóstico del cáncer de mama. Desde 2025 se han destinado 2,2 millones de euros a este objetivo, una cifra que, con los 1,35 millones aprobados esta semana, eleva por encima de los 3,5 millones la inversión destinada a modernizar esta clase de equipos.

Esta renovación forma parte también de la estrategia regional de detección precoz del cáncer de mama, cuyo programa de cribado está dirigido en Castilla-La Mancha a mujeres de entre 45 y 70 años. En 2024, último ejercicio con los datos completamente cerrados, alrededor de 114.000 mujeres participaron en el programa, lo que representa cerca del 80 por ciento de las que fueron invitadas a realizarse las pruebas, ha apuntado Padilla.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros para el periodo 2023-2028 y se ha marcado como objetivo alcanzar a 575.000 mujeres y realizar unas 115.000 mamografías anuales. "En 2024 estuvimos ya muy cerca de ese objetivo, con 114.000 pruebas realizadas", ha indicado Padilla, quien dice confiar en que los datos de 2025 y 2026 permitan incluso superarlo.

En esta misma línea, la portavoz ha recordado que el Gobierno autonómico trabaja además en el nuevo Plan Regional contra el Cáncer 2026-2030, con la vista puesta en reforzar las políticas de prevención, detección precoz, diagnóstico y atención integral frente a esta enfermedad.

Padilla ha recordado que el proceso de participación concluyó el pasado 9 de septiembre y desde el día 10 y hasta el próximo 31 de octubre se desarrolla la denominada fase de retorno, en la que se analizan las aportaciones recibidas.

Asimismo, la consejera ha puesto el foco en la dimensión que tiene actualmente la lucha contra el cáncer dentro del sistema sanitario regional, ya que alrededor del 40 por ciento de la actividad hospitalaria de la sanidad pública de Castilla-La Mancha está relacionada con su diagnóstico o tratamiento.

En este ámbito, Castilla-La Mancha participa en proyectos como 'Mamoscreen', liderado por el Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Toledo junto a centros sanitarios de España, Italia, Portugal y Suiza. Un proyecto que permitirá evaluar a 10.000 mujeres en edad de cribado mediante una nueva tecnología con la que se pretende seguir mejorando la capacidad de detección del cáncer de mama.

A ello se suma 'MamoRisk', un estudio en el que participarán otras 10.000 mujeres de 14 comunidades autónomas y que busca avanzar hacia una predicción personalizada del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Para ello, combina factores genéticos y no genéticos con información mamográfica, lectura radiológica e inteligencia artificial, con el objetivo de ajustar cada vez más la prevención y el seguimiento al riesgo individual de cada mujer.

Padilla ha concluido que todas estas iniciativas, junto a la renovación de los equipos diagnósticos, permiten a Castilla-La Mancha avanzar hacia una atención "más precisa, rápida y personalizada" y mantener sus unidades de mama y servicios de radiología en la vanguardia tecnológica.