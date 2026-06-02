Hospitalizada un menor de 11 años tras un accidente de tráfico en Carranque

Archivo - Hospital de Toledo. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 11 años ha sido trasladad este martes al Hospital Universitario de Toledo tras resultar herida en un accidente de tráfico en el municipio de Carranque.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 16.05 horas, cuando el turismo en el que viajaba la menor, junto a su padre y su madre, ha sufrido una salida de vía en el camino Real del municipio toledano.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, una UVI móvil, así como la ambulancia de soporte vital básico que finalmente ha trasladado la joven al centro hospitalario.