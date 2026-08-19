Hospitalizado un hombre de 25 años herido grave en el brazo en una instalación industrial de Albacete

Archivo - UVI móvil del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha sido trasladado de urgencia este miércoles al Hospital General Universitario de Albacete tras resultar herido grave en un brazo en una instalación del Polígono Industrial de Campollano en la capital albaceteña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 15.08 horas, en la planta situada en la calle F del Polígono de Campollano, cuando la víctima ha recibido el impacto de un ventilador que se ha precipitado desde el techo.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, así como una UVI móvil que ha procedido al traslado de la víctima al centro hospitalario.