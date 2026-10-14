Hospitalizado un trabajador de 52 años tras sufrir una caída en una cantera en Chinchilla de Montearagón

El afectado ha sido trasladado al Hospital Universitario de Albacete tras sufrir una caída en las instalaciones de una cantera en Chinchilla de Montearagón. - EUROPA PRESS

ALBACETE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha sido hospitalizado tras resultar herido grave al sufrir una caída desde aproximadamente dos metros de altura mientras trabajaba en una cantera de la localidad albaceteña de Chinchilla de Montearagón.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dato sobre las 9.58 horas, tras el incidente en el que el trabajador se ha precipitado desde una maquinaria sufriendo un impacto en la espalda.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado un equipo médico de urgencias, que ha atendido al afectado en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil, que lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete.

También se han desplegado agentes de la Guardia Civil.