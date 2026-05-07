La huelga de escuelas infantiles se deja sentir en Castilla-La Mancha con un seguimiento cercano al 60 por ciento

La huelga de escuelas infantiles se deja sentir en Castilla-La Mancha con un seguimiento cercano al 60%. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL 7 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga de escuelas infantiles ha alcanzado este jueves un seguimiento del 58,6% en Castilla-La Mancha, según los datos trasladados por CCOO, en una jornada de movilización en la que las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años han salido a las calles de distintas ciudades y capitales de la región para reclamar una bajada de ratios, mejores condiciones laborales y el reconocimiento de su labor como docentes.

Las profesionales del sector han centrado sus reivindicaciones en la necesidad de reducir el número de menores por educadora, extender la pareja educativa, mejorar unas condiciones laborales marcadas en muchos casos por salarios próximos al mínimo interprofesional y lograr una regulación común para todas las escuelas infantiles, con independencia de si son de gestión directa de la Junta, municipales, de gestión indirecta o privadas.

Desde CCOO Enseñanza han defendido que el ciclo de 0 a 3 años debe ser reconocido plenamente como una etapa educativa y no solo asistencial.

Por ello, han reclamado que las administraciones garanticen una atención adecuada a los menores, especialmente en unas "edades de alta dependencia", y que las trabajadoras sean consideradas docentes, con condiciones acordes a la responsabilidad que asumen en el desarrollo temprano del alumnado.

El sindicato también ha denunciado la imposición de servicios mínimos que considera "abusivos", al entender que han limitado el derecho a la huelga de muchas trabajadoras en una actividad que, según ha señalado, no tiene la consideración de servicio esencial.

Desde la manifestación de Ciudad Real, donde se han concentrado alrededor de dos centenares de educadoras a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, el responsable de Sectores Socioeducativos de CCOO Enseñanza Castilla-La Mancha, Antonio Romero, ha explicado que en Castilla-La Mancha conviven diferentes modelos de gestión.

En este sentido, ha desgranado que existen escuelas infantiles gestionadas directamente por la Consejería de Educación, centros municipales de gestión directa, escuelas municipales de gestión indirecta a través de empresas privadas y centros puramente privados.

Según sus datos, en la región hay en torno a 620 escuelas infantiles, de las que 38 pertenecerían a la Consejería, unas 360 a ayuntamientos y alrededor de 290 serían privadas.

Asimismo, ha advertido de que el principal problema en Castilla-La Mancha es que no existe una regulación homogénea de ratios ni una orden de inicio de curso aplicable a toda la etapa de 0 a 3 años, pese a que se trata de una etapa educativa ya recogida en la ley.

A juicio del sindicato, esta falta de desarrollo normativo impide una atención adecuada al alumnado de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 años. Romero ha sostenido que las ratios actuales, comparadas con la media europea, "cuadruplican" el número de menores por educador infantil.

UNA REGULACIÓN QUE NO LLEGA A TODOS LOS CENTROS

CCOO ha criticado que las órdenes de inicio de curso en Castilla-La Mancha sólo se apliquen a las escuelas infantiles de gestión directa de la Consejería, dejando fuera al resto de centros, que concentran buena parte de la atención del ciclo de 0 a 3 años en la comunidad autónoma.

"Esto es una etapa educativa, independiente del modelo de gestión, tienen que tener las mismas condiciones y tienen que tener sobre todo una atención adecuada a los menores", ha defendido Romero.

El responsable sindical ha vinculado esta situación con las condiciones laborales de las profesionales. Según ha señalado, en las escuelas privadas y en las municipales de gestión indirecta hay trabajadoras que están cobrando el salario mínimo interprofesional, en un sector que ha definido como "profundamente feminizado".

Romero ha estimado que en Castilla-La Mancha hay más de 3.000 trabajadoras afectadas por esta situación, aunque también ha apuntado que, contando todos los modelos, la cifra podría situarse en torno a las 4.000.

"SOMOS DOCENTES, NO CUIDADORAS"

Entre las trabajadoras concentradas en Ciudad Real se encontraba Ana Elisa de la Flor, educadora de una escuela infantil de Miguelturra, quien ha defendido que la movilización busca reclamar "dignidad" y visibilizar el ciclo de 0 a 3 años.

"Reclamamos bajada de ratio, reclamamos que sea una enseñanza pública, gratuita y universal para todo el ciclo, que nos consideren como lo que somos, que somos docentes, no somos cuidadoras", ha afirmado.

De la Flor ha lamentado que durante años las profesionales hayan estado "cobrando poquísimo dinero" y ha insistido en que la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa son necesarias para garantizar una atención directa a menores que se encuentran en una etapa de gran dependencia.

Sobre las ratios en la comunidad autónoma, De la Flor ha considerado que decir que Castilla-La Mancha tiene ratios más bajas es "una verdad a medias", ya que, según ha explicado, esas condiciones sólo se aplican a las escuelas infantiles de la Junta de Comunidades.

"Las únicas que tienen esas ratios son las escuelas infantiles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", ha señalado, antes de añadir que en las municipales, concertadas y privadas no se aplica la misma regulación.