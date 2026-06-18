Humor, inclusión, emprendimiento o periodismo local, alegatos de ruralidad en el curso de verano de UCLM y Europa Press

Primera sesión del curso de verano sobre periodismo y medio rural impulsado por la UCLM y Europa Press - EUROPA PRESS

CUENCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha ubicada en la ciudad de Cuenca ha sido el escenario de la primera jornada del curso de verano 'Periodismo, medios e historias que contar para vertebrar nuestros pueblos', impulsado por la institución académica y con la colaboración de Europa Press. Una cita que ha desplegado tres paneles en los que extremos como el periodismo local, la inclusión, el emprendimiento o incluso del humor se han puesto encima de la mesa como herramientas también comunicativas para coser la identidad de los pueblos y de los pequeños municipios.

Una sesión de jueves que arrancaba con la conferencia del albaceteño Miguel Muñoz, periodista de información política en Público.es, que con la premisa de 'Periodismo político dentro y fuera de la M-30. Diferencias de objetivo y de concepto', ha arrancado volviendo la mirada a la película 'Amanece que no es poco' de su paisano José Luis Cuerda, citando una de las escenas de la "incalificable" cinta. El padre de Jimmy confiesa al cabo Gutiérrez que había matado a su mujer "porque era muy mala". "¿Y esto lo saben en Madrid?", preguntó el cabo, para a continuación preguntar por cómo estaba la política en la capital de España.

Con ese paralelismo, argumentaba el periodista ese contrapunto del "Madrid importante" frente "a ese pueblo albaceteño donde ocurrían cosas inexplicables".

Tras la premisa brindada por el gran Cuerda ha dado paso al nudo de su conferencia, centrada en la contraposición de ejercer el periodismo en Madrid o fuera de Madrid.

Para poner en valor el periodismo local, ha reivindicado que es donde más se aprende, como así atestigua su experiencia personal. "Tuve mucha suerte. En 'La Verdad de Albacete' pude hacer de todo. De rueda de prensa de concejal a entrevista a un artista musical", rememora el periodista.

"Mucha gente se cree que el camino es hacer periodismo local y luego irte a Madrid. Me gustaría animar a la gente que pueda y quiera, que intente desarrollar su carrera en una ciudad que conoces y que quieres", ha apelado Muñoz.

Durante la disertación, ha restado "glamour" a la información política del ruedo nacional frente a la local. Y es que, si bien hay romanticismo para el periodista "pisar Moncloa, el Congreso o la Asamblea de Madrid", la capital conforma "una burbuja" entre los compañeros de profesión.

Eso, para Muñoz, "te hace pensar que escribir sobre una ley en el Congreso y pensar que escribes sobre lo más importante del mundo"; y en cambio, si te inspiras en una conversación de bar de Cuenca, las preocupaciones reales son otras.

Ha citado a la que fuera ministra de Justicia, Pilar Llop, quien en su día aseguró que "la gente hablaba en los vagones de Metro de Madrid de la renovación del Consejo General del Poder Judicial". "No", sentenciaba.

En cuanto al debate sobre los pseudomedios y trabajadores de los mismos que han visto vetada su entrada al Congreso de los Diputados, ha zanjado que "no están fuera por hacer preguntas incómodas".

EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN, FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN

El segundo panel o reunido, bajo la moderación del periodista de Europa Press y Enciende Cuenca Jesús Huertas, tres puntos de vista distintos de los retos a superar en los pueblos y las formas de convertirlos en oportunidades.

Bajo el epígrafe de 'Historias de ruralidad y superación. La importancia de dar voz a la discapacidad en los pueblos', el emprendedor rural Rodrigo González, la coordinadora de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), Rocío García Soriano; y el subdirector general de Coordinación e Iniciativas del Miteco, Adrián Muelas Gil

Rodrigo González, impulsor de 'La cabra tira al monte', ha ofrecido el testimonio del emprendedor rural que regresó a Villalba de la Sierra y puso en marcha su explotación ganadera de caprino, con la que produce un queso que desde 2017,

"Siempre hemos tenido complejo de pueblo. En mi casa nos ha educado al contrario. Mi padre es de Burgos, mi madre de Palencia, mis hermanos asturianos, y hoy vivimos todos en Villalba de la Sierra", ha exhibido.

Rocío García Soriano ha planteado, de su lado, la realidad de la múltiple discriminación que mujeres de todo tipo sufren en el mundo rural, por ser mujeres primero y por ser rurales después.

Para ejemplificar la realidad ha bajado al terreno el ejemplo de un testimonio de una mujer gallega, a quien ha parafraseado: "La falta de accesibilidad en el entorno rural es una condena al aislamiento".

Para revertir este extremo, ha ofrecido su particular punto de vista. "Los pueblos tienen fortalezas para querer vivir ahí, pero en vez de fomentarse esas fortalezas, nos quedamos en los hándicaps", ha apuntado.

Con datos de estudio propios en la mano, ha ofrecido algunos concretos para crear conciencia, sobre todo abriendo el debate en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres discapacitadas en los pueblos.

"El 70% de las mujeres consultadas nunca ha ido a una consulta ginecológica, y así no se garantiza su derecho a la salud. Y el 80% de este colectivo han sufrido alguna vez violencia sexual", ha afirmado.

Adrián Muelas, natural del pequeño municipio conquense de Fresneda de la Sierra y ahora con competencias ministeriales en materia de lucha contra la despoblación, ha aportado a la conversación la versión más institucional para proponer apuntalar el trabajo en torno al fomento de territorios de cercanía que puedan enriquecer sus funciones para dar servicio a comarcas en un área de 30 minutos.

Poniendo ejemplos como el programa del Erasmus Rural fomentado desde el Ministerio para el que trabaja, ha demostrado cómo crear empleo y oportunidades en pequeños municipios los termina por llenar de vida. "Hay un cambio social. Ahora la gente sí que quiere vivir en el pueblo".

JARAMILLO: "HAY QUE DARLE PROTAGONISMO AL PUEBLO"

La cuarta de las ponencias ha estado protagonizada por el periodista Jorge Jaramillo, especialista en información del sector primario, que entrevistado por la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cuenca y periodista de CMMedia, Mari Carmen Linuesa, ha ofrecido su visión sobre la necesidad especializar el periodismo en el ámbito rural.

"Pone en primer plano a todas esas personas que hacen tanto por que el pueblo no sea solo un lugar de fin de semana o un lugar de paso. Como periodistas tenemos la oportunidad de darle protagonismo al pueblo", ha enfatizado.

Para Jaramillo, la importancia de la prensa local y el futuro que le depara pasa por la artesanía de "rastrear información" y ponerla al servicio del consumidor de la misma. "Hasta que yo no empecé a moverme, la información de mi comarca no emergía", ha recordado sobre sus inicios en la profesión.

AGUSTÍN DURÁN Y EL HUMOR DEL PUEBLO

El cómico Agustín Durán ha abrochado esta primera edición del curso de verano de la UCLM y Europa Press, y lo ha hecho con un alegato sobre el humor como mecanismo para comunicar, sobre todo el humor que emana de las plazas de los pueblos.

Vinculando la comedia con la política, ha recordado el mítico Fernando Esteso, con quien compartió rodaje. "Un día me dijo una cosa maravillosa. Que en comedia, nunca hablara de toros, de religión, ni de política. No le hice mucho caso".

Los límites del humor o las historias de los pueblos como materia prima han ido sembrando el testimonio de Durán, entrevistado por el delegado de Europa Press, Humberto del Horno.