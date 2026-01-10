El humor de Miguel Campos de 'La Revuelta' llegará al Auditorio José Luis Perales de Cuenca el 13 de febrero

Miguel Campos - MIGUEL CAMPOS INSTAGRAM

CUENCA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El humorista Miguel Campos, conocido por su participación en 'La Revuelta' de David Broncano, visita el Auditorio de Cuenca el próximo 13 de febrero para hacer reír al público conquense con el espectáculo '¿Dónde está la gracia?'.

Miguel Campos es un cómico con más de diez años de experiencia en labores de guión y realización en el mundo de la televisión (La hora de la 1, Roast Battle, Ilustres Ignorantes) y en radio (Cuerpos Especiales), ha informado el propio auditorio en nota de prensa.

En la actualidad forma parte del equipo liderado por David Broncano en el programa de más éxito de la televisión pública y comanda Podcast el podcast, junto a Laura del Val y Jorge Yorya, que también se puede escuchar en RTVE.

Después de grabar su primer especial, Para una vez que hablo, Miguel Campos vuelve a subirse a los escenarios con ¿Dónde está la gracia?, su tercer monólogo.

El espectáculo está programado para el próximo 13 de febrero a las 20.30 horas y las entradas están disponibles por un precio desde 10 euros, 8 para los beneficiarios de los descuentos para miembros del Club de Amigos del Auditorio, desempleados, Carné joven, Familia numerosa o monoparental, mayores de 65 años y personas con un grado de diversidad funcional del 33%.