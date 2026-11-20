Presentación de la gala en Villarrobledo. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'El Humor Todo Lo-Cura' llegará el próximo jueves, 26 de noviembre, al Gran Teatro de Villarrobledo, donde Palo Capilla, Álex O'Dogherty y Jesús Arenas protagonizarán una gala cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Salud Mental Villarrobledo.

El diputado provincial del Área Social, José González, ha participado este viernes en la presentación del espectáculo, celebrada en la propia sede de la asociación, junto al alcalde de la localidad, Valentín Bueno; el humorista Jesús Arenas; la psicóloga de la entidad, Teresa Jérez; y José Juan Domínguez, usuario del centro, cuya intervención ha puesto voz a las personas que participan diariamente en sus programas y actividades, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Durante el encuentro, González ha invitado a la ciudadanía a participar en esta cita, que comenzará a las 20.30 horas, destacando su doble dimensión cultural y solidaria y agradeciendo a la Asociación Enamorados de las Artes Escénicas, vinculada a Gacha's Comedy, la sensibilidad con la que aborda la salud mental a través del humor.

El diputado ha reconocido la labor cotidiana de las entidades sociosanitarias y, particularmente, de la Asociación Salud Mental Villarrobledo, animando a comprar entradas para vivir una noche de risas y colaborar con los programas y servicios que desarrolla.

En esa línea, el alcalde, Valentín Bueno, ha invitado a la gente a acompañar a las familias en una cita especialmente significativa para la entidad.

UNA NOCHE PARA REÍR, PERO TAMBIÉN PARA ROMPER PREJUICIOS

Jesús Arenas, impulsor y conductor del ciclo con el respaldo de la Diputación, ha explicado que la singularidad de estas galas reside en combinar una programación humorística de primer nivel con una mirada respetuosa hacia la salud mental.

El humorista ha destacado que el espectáculo está concebido, ante todo, para disfrutar, desconectar y compartir risas con familiares y amistades, incorporando también mensajes de sensibilización.

En esta ocasión, el cartel reunirá a Álex O'Dogherty, artista polifacético con una extensa trayectoria en cine, televisión, teatro y música; Palo Capilla, cómica que recorre los escenarios nacionales con un humor especialmente atento a las experiencias y realidades de las mujeres, y el propio Jesús Arenas.

Arenas ha subrayado que el objetivo es que las personas vinculadas a la asociación disfruten de una noche especial y sientan también el respaldo de sus vecinos y vecinas. Una idea que ha resumido señalando que, más allá de la recaudación, lo importante es que el teatro lleno sea una muestra de reconocimiento al trabajo que realiza la entidad.

TERESA JÉREZ: "SIN SALUD MENTAL NO HAY SALUD"

Uno de los momentos más significativos de la presentación ha llegado con la intervención de Teresa Jérez, psicóloga de la Asociación Salud Mental Villarrobledo y del equipo técnico del Centro de Rehabilitación Psicosocial que gestiona la entidad.

Jérez ha explicado que el espectáculo representa una oportunidad para hablar de una cuestión fundamental que, sin embargo, continúa rodeada de silencios y prejuicios. "Sin salud mental no hay salud", ha recordado, insistiendo en la importancia de combatir el estigma asociado a los problemas de salud mental y dar visibilidad a las personas que conviven con ellos.

La profesional ha destacado la utilidad de la recaudación para contribuir al desarrollo de los programas complementarios que impulsa la asociación, además de su labor de gestión de un recurso público integrado en la red regional de atención a la salud mental.

Y ha animado a disfrutar del espectáculo recordando, con humor, su experiencia en la edición anterior: "Salí con agujetas", ha bromeado, convencida de que este año volverá a ser una noche de muchas carcajadas.

La presentación ha contado también con el testimonio de José Juan Domínguez, usuario del centro, que ha animado a toda la gente de Villarrobledo y comarca a acudir a la gala.

"Estamos casi todo el año esperando a que llegue esta gala", ha compartido sobre la ilusión con la que las personas usuarias reciben una actividad es una cita muy especial para ellas.

Domínguez ha aprovechado para reivindicar la importancia de los programas y talleres que desarrolla la asociación y, especialmente, la necesidad de combatir los prejuicios que todavía rodean a los problemas de salud mental, incluidos los trastornos más graves.

En representación de sus compañeros y compañeras, ha agradecido de antemano el acompañamiento de quienes decidan asistir al espectáculo, poniendo de manifiesto que la solidaridad también consiste en compartir espacios, escuchar y hacer visibles realidades que demasiado a menudo permanecen ocultas.

UNA ENTRADA QUE SUMA APOYO A LA ASOCIACIÓN

'El Humor Todo Lo-Cura', iniciativa que comenzó en Almansa en 2024 y que este año ha recorrido también Hellín y La Roda, cerrará su tercera edición en Villarrobledo tras su paso por Almansa.

Las entradas para la gala del jueves 26 de noviembre están disponibles por 12 euros anticipadamente y 15 euros en taquilla, con venta física en la Casa de la Cultura y online a través de www.globalentradas.com.

La recaudación íntegra se destinará a la Asociación Salud Mental Villarrobledo.