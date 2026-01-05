Iberdola y Cooperativas C-LM se unen promover la eficiencia energética en el sector agroalimentario de la región

Iberdrola y Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha firman un convenio para impulsar la descarbonización. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola España y Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha han suscrito un convenio de colaboración destinado a promover la descarbonización, la eficiencia energética y la sostenibilidad en el conjunto del sector agroalimentario de la región.

El acuerdo, firmado por el director de Cooperativas-Agroalimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, y el delegado institucional de Iberdrola en la región, Óscar Narros, consolida una alianza orientada a acompañar a cooperativas, socios agricultores y empresas agroalimentarias en el proceso de adaptación a un nuevo modelo energético "más competitivo y respetuoso con el medio ambiente".

El convenio contempla el patrocinio por parte de Iberdrola de diversas actividades organizadas por Cooperativas Agro-Alimentarias, entre ellas la VII Convención de Técnicos de Cooperativas, el V Encuentro Regional de Medio Ambiente y Calidad Agroalimentaria y una jornada especializada en descarbonización y eficiencia energética aplicada al sector, ha informado Cooperativas en nota de prensa.

Estas acciones formativas --de carácter técnico, estratégico y divulgativo-- permitirán a cientos de profesionales "actualizar conocimientos, compartir experiencias y analizar los nuevos retos normativos y operativos que afronta el cooperativismo agroalimentario".

El acuerdo refuerza el compromiso de Iberdrola España con el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la sostenibilidad de los territorios en los que opera.

La compañía subraya la importancia de apoyar a un sector clave en Castilla-La Mancha, "altamente dependiente de los costes energéticos y con un papel determinante en el avance hacia un modelo productivo bajo en emisiones".

A través de este convenio, las cooperativas y sus equipos técnicos tendrán acceso a contenidos formativos especializados en certificaciones de sostenibilidad, actualización normativa, soluciones de eficiencia energética y casos de éxito en implantación de sistemas de descarbonización.

OPORTUNIDAD PARA MEJORAR

Juan Miguel del Real, director general de Cooperativas Agro-Alimentarias, ha señalado que "la transición energética no es solo un reto, sino una oportunidad para mejorar la competitividad de nuestras cooperativas".

"Este acuerdo con Iberdrola nos permite acompañar a nuestros profesionales y socios en un proceso que será decisivo para el presente y futuro del sector".

Óscar Narros ha subrayado "el enorme peso que tiene el cooperativismo en nuestra región, con más de 450 cooperativas agroalimentarias y más de 160.000 socios, que representan un pilar esencial del desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha y su compromiso con el medio rural y el medio ambiente".

En este sentido, ha destacado que "la colaboración entre Iberdrola España y el movimiento cooperativo abre una nueva etapa de oportunidades, en la que la innovación energética y la sostenibilidad se ponen al servicio del territorio rural".

El convenio potenciará la implantación de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) como herramienta eficaz para reducir los costes de inversión en eficiencia energética en las cooperativas agro-alimentarias.

Iberdrola España los gestiona de forma integral, permitiendo a las empresas y cooperativas recuperar parcial o totalmente el coste de inversión, pudiendo incluso generar beneficios.

Los proyectos que se pueden beneficiar del sistema CAE abarcan muchos tipos de actuaciones como sustitución de calderas, instalación de aerotermia o mejoras de aislamiento.

MODELOS LLAVE EN MANO

Además, se impulsarán actuaciones desarrolladas desde ATuAire, filial de Iberdrola especializada en aerotermia en España, con la implantación de modelos 'llave en mano' en su apuesta por la electrificación del calor, que facilita el acceso a soluciones energéticas con el fin de reducir la dependencia a los combustibles fósiles Soluciones de autoconsumo en cooperativas: comunidades solares.

Por otro lado, esta nueva alianza posibilitará el acceso a "el autoconsumo fotovoltaico y las comunidades solares representan una oportunidad real para el sector agroalimentario, especialmente en cooperativas y pequeñas industrias generando ahorro energético y energía limpia".

También se pondrá a disposición de las cooperativas los productos de Smart Mobility, la movilidad eléctrica como vector esencial para la descarbonización.

En el ámbito industrial y cooperativo, Iberdrola ofrece ejemplos de electrificación de flotas, puntos de recarga inteligente y acuerdos con fabricantes para integrar logística sostenible.

Con este convenio, Iberdrola España reafirma su apuesta por acompañar al tejido cooperativo agroalimentario en su transición energética, poniendo a disposición del sector su experiencia, capacidades tecnológicas y modelo de sostenibilidad, alineado con los objetivos climáticos europeos.

La colaboración con Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha permitirá acelerar la eficiencia energética y la reducción de emisiones en uno de los motores económicos de la región, fortaleciendo la competitividad del medio rural y contribuyendo a la creación de valor sostenible.