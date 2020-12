Ideas para regalar en Navidad: Viana Ilustración, inocencia ilustrada con toque macarra e inspirada en lo cotidiano

ALBACETE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

De cara a la inminente celebración de la Navidad, desde Europa Press nos fijamos en productores castellanomanchegos que aprovechan la ventana al mundo que es Internet como escaparate para llevar su arte (y artesanía) a todos los lugares del mundo.

En esta primera entrega os presentamos Viana Ilustración, la marca detrás de Ana, una albaceteña de 38 años afincada en Murcia desde hace tiempo.

Según relata a Europa Press, lleva pintando desde que tiene "uso de razón" y los lápices y los trazos han sido siempre para ella una "vía de escape" y una forma de evadirse de todo y expresarse.

Ana, licenciada en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Públicas, comenzó su carrera profesional dedicándose al vídeo y al diseño gráfico, pero en dejar de lado su forma de expresarse de forma paralela. "Dibujaba todo aquello que me venía a la cabeza y comencé publicando mis dibujos en un blog a la vez que me formaba en el mundo de la ilustración", señala.

Llegada la crisis de 2008, pierde el trabajo y empieza la búsqueda activa de empleo, y ante la "desesperación" por las dificultades del mercado de trabajo, da un paso al frente y toma la decisión de trabajar por cuenta propia y aventurarse al mundo del diseño, el dibujo y la ilustración.

"Empecé por montar una tiendecita de cosas bonitas en Murcia. Aunque cerré a los dos años, me sirvió para experimentar haciendo mis propios diseños e ilustraciones y ver si el público respondía bien ante ellos y comprobé que mi estilo gustaba a la gente", asegura Ana, quien reconoce que tiene tendencia a llevarse sus ilustraciones "al terreno de lo infantil, a la inocencia y a la dulzura, con un toque naíf", si bien lo contrarresta en ocasiones con detalles más "macarras".

Inspirándose en lo cotidiano y en el día a día, admite igualmente que la música, como parte de su vida, es una gran "fuente de inspiración", igual que la cocina, la lectura, la naturaleza o sus hijos.

A LA AVENTURA ONLINE

En plena proyección, según relata, se replanteó el futuro y tomó la decisión de empezar a vender online sus ilustraciones, actividad que mantiene hasta ahora.

Muy activa en redes sociales -- @vianailustra y @vianabanjo en Twitter y @vianailustra en Instagram --, aprovecha sus perfiles para contactar con clientes y empieza a experimentar un crecimiento de peticiones y encargos. "Me empezaron a salir proyectos, a conocer gente maravillosa que empezó a confiar en mi trabajo y me fui animando a hacer más cosas adaptando mis dibujos y diseños a otros productos", indica Ana.

Con este impulso, llevó su arte a productos del día a día mediante serigrafía manual, desde paños de cocina hasta bolsos de tela pasando por tazas y cuadernos.

CON FIN SOCIAL

Plasmar sus ilustraciones a los productos que reparte por toda España esconden además un fin social, ya que los cuadernos se fabrican en un taller de personas con discapacidad, como "una forma de ayudar y dar trabajo a este colectivo".

"Siempre cuido la producción de mis productos para que sea hecha en España, de forma artesanal y con precios justos. Intento trasladar estos valores a mi marca y siempre concienciar al cliente de que hay que comprar menos, mejor, y que cuando compras muy barato, siempre hay alguien que lo está pagando", explica Ana.

Más allá de la amplia gama de productos que se pueden ver en www.vianailustracion.com , Ana pone a disposición sus lápices y pinceles para atender encargos de ilustración personalizada, también de acuarela en algunos casos.

"Desde pequeña siempre me he movido entre lápices, acuarelas, pinceles y papeles. Pocas cosas me llenan más que dibujar y diseñar, y tengo una obsesión absoluta con crear paletas de color. Mi estilo es sencillo y me encantan las tintas planas. Me gusta la música, tocar el banjo, cocinar, la naturaleza y el café, y a menudo dibujo sobre todo esto", explica la propia Ana en su página web.