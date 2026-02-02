Identificado el hombre que tiró una piel de plátano a Vinicius en el Albacete-Madrid, a quien proponen sanción

Vinicius Junior of Real Madrid runs with the ball during the Spanish Cup, Copa del Rey, Round of 16 football match between Albacete Balompie and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

ALBACETE 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha identificado al espectador que arrojó una piel de platano a Vinicus, en el partido de futbol Albacete-Real Madrid, entendiendose "como un claro signo de racismo contra el deportista". Ha sido propuesto para sancion administrativa conforme a la ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El pasado dia 14 de enero durante el partido de Copa del Rey que enfrentó al Albacete Balompie SAD con el Real Madrid en el estadio Carlos Belmonte, un espectador que se encontraba presenciado el encuentro desde la tribuna, arrojó una piel de plátano al jugador del Real Madrid Vinicius durante un lance del juego, entendiéndose "esta acción como un claro signo de racismo contra el deportista".

Gracias a los medios tecnicos y el dispositivo de seguridad establecido por la Policia Nacional con motivo del citado encuentro de futbol, el espectador que realizó esta accion pudo ser plenamente identificado, siendo propuesto para sancion administrativa a tenor de la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.