Igualdad desplegará este verano los buses 'Amparo' de atención a víctimas de violencia sexual en las 5 capitales de C-LM - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad desplegará este verano los nuevos autobuses 'Amparo' para la atención de mujeres víctimas de la violencia sexual en las fiestas de este verano en las cinco capitales de provincia y en el Festival de Fiestas de la localidad conquense de Villalpardo.

En concreto, estos autobuses harán un total de diez paradas este verano ya que pasarán dos días en Albacete, tres en Guadalajara, un día en Cuenca, otro en Ciudad Real y otro en Toledo, más el día que estarán en Villalpardo.

La consejera del Ramo, Sara Simón, ha indicado que estos puntos 'Amparo' son minibuses que ha adquirido el Gobierno de Castilla-La Mancha para ampliar los recursos que pone habitualmente para atender todo aquello que tenga que ver con la violencia sexual.

"Vienen a ampliar la red 'Amparo', que no son solamente puntos físicos de atención a las mujeres que son víctimas de la violencia sexual, sino que son también otro tipo de recursos como campañas específicas, la línea 900-100-114 o campañas de sensibilización que vamos a poner a disposición de las mujeres", ha indicado.

En las ciudades que visitarán este verano, estos puntos 'Amparo' podrán dar una atención personalizada a aquellas mujeres que sufran o que hayan sufrido una agresión sexual, pero también llevarán a cabo labores de concienciación y pedagogía, especialmente, con las personas más jóvenes.

Tras ello, y a partir del mes de enero, la Consejería está trabajando para que esta sea una estructura "fija y amplia" y estos puntos móviles no solamente vayan a eventos festivos en la época estival, sino a centros educativos o espacios públicos donde se realizarán diferentes actividades de sensibilización y de concienciación.

INVERSIÓN DE 600.000 EUROS

"Estos autobuses que hemos adquirido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con una inversión de 600.000 euros están adaptados a las necesidades que tenemos para este servicio", ha indicado Simón.

De este modo, en ellos se podrá dar una atención especializada y "con toda la discreción del mundo" a aquellas mujeres que necesiten en un momento determinado tener esa ayuda inmediata y también a aquellas mujeres que se quieran acercar a trasladarnos cualquier situación que hayan vivido en el pasado.

En estos puntos 'Amparo' irá una profesional de la psicología y también otra que hará una intervención social, por lo que tendrá un perfil de educadora social, de trabajadora social o de promotora de igualdad. "Pretendemos llegar a todas las mujeres que en algún momento han sufrido una agresión sexual pero también a toda la ciudadanía y a los jóvenes especialmente".

La consejera ha esgrimido los datos del Ministerio del Interior que apuntan que el pasado año hubo una media de 60 denuncias al día por agresión sexual, lamentando que solamente ocho de cada 100 mujeres pone una denuncia.

"La violencia sexual es una realidad que está en nuestra sociedad a día de hoy, que está muy invisibilizada porque muchas mujeres todavía no se animan o no se atreven a denunciarla por miedo o por vergüenza", ha afirmado.

Por tanto, ha dicho que esta nueva herramienta viene a completar los recursos de la red 'Amparo' para dar soporte a las mujeres que lo necesiten y también para trabajar con la sociedad para que desde el punto de vista de las relaciones "empecemos a entender que tenemos que construir relaciones sanas, relaciones basadas en el respeto y en la igualdad".