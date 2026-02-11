La II Carrera Memorial José Luis Osés llega a Guadalajara el día 22 y destinará parte de lo recaudado a AECC

La II Carrera Ciudad de Guadalajara, Memorial José Luis Osés, une deporte, homenaje y solidaridad - AYTO GUADAAJARA

La II Carrera Ciudad de Guadalajara Memorial José Luis Osés se celebrará el 22 de febrero en el Polígono del Ruiseñor, primera cita del Circuito de Carreras Locales 2026, una prueba que combina valores deportivos, homenaje y solidaridad y que destinará parte de su recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha destacado que esta prueba representa "los valores, el deporte y el compromiso" que el Ayuntamiento quiere seguir impulsando, y ha agradecido la presencia de los atletas Esther Julián y Javier Rosado, ganadores del circuito local 2025, del vicepresidente provincial de la AECC, Julio Establés, y del juez nacional Antonio Cosme, todos ellos "perfectos representantes de esos valores".

Engonga ha recordado que la carrera, que se celebrará el 22 de febrero en el Polígono del Ruiseñor, rinde homenaje a "una persona muy querida como fue José Luis Osés", juez indispensable en las pruebas locales, y que este año incorpora un recorrido "más llano, más plano y con menos curvas para que el corredor pueda disfrutar aún más".

También ha anunciado premios económicos para los tres primeros clasificados de cada categoría y una bolsa del corredor "muy cuidada y con obsequios especiales".

La prueba mantiene su carácter solidario y destinará dos euros por inscripción a la lucha contra el cáncer, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Queremos que sea una carrera popular, referente y ambiciosa, pero también con un componente importante de solidaridad", ha insistido el concejal, que ha celebrado que la prueba se acerca ya a los mil inscritos.

"UN DÍA MUY IMPORTANTE"

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha querido también agradecer el apoyo de las empresas que hacen posible esta edición: "Quiero dar las gracias a Sanicentro-Quicesa, Adagu y Autocarpe por su colaboración y su compromiso con la ciudad. Esta carrera, con todas sus novedades y mejoras, es posible gracias a vuestro patrocinio y a la confianza que depositáis en el deporte de Guadalajara".

Por su parte, Julio Establés ha subrayado que para la AECC es un día "muy importante y emotivo", tanto por el homenaje a Osés como por la colaboración municipal: "Agradezco a Armengol que nos haya invitado y a todos los corredores su aportación, porque cada euro cuenta".

Ha puesto en valor la figura del homenajeado, "alma mater de nuestras rutas saludables y colaborador indispensable de la asociación", y ha recordado que todos los servicios que presta la AECC en Guadalajara "son gratuitos y llegan a más de 790 personas atendidas en 2025".

También ha remarcado la relevancia de la investigación: "En Guadalajara se han invertido 104.000 euros; es fundamental para mejorar la supervivencia".

El atleta Javier Rosado ha reconocido que para él esta carrera es especial: "Pensé que esta carrera no podía perdérmela y siempre que pueda seguir corriéndola lo haré".

Ha destacado el crecimiento del deporte en la ciudad: "Es increíble ver una marea de corredores similar a grandes ciudades".

En la misma línea, Esther Julián ha resaltado que el circuito local ha supuesto un impulso decisivo: "No solo es correr, es juntarte con tus amigos, compartir un día, celebrar marcas personales. El deporte lleva asociadas muchas cosas buenas: superación, amistad y valores".

DIMENSIÓN PERSONAL

El juez nacional Antonio Cosme, superviviente de cáncer, ha expresado la dimensión personal que tiene para él participar en esta presentación, máxime cuando su amigo y también juez José Luis Osés falleció por un cáncer: "He visto crecer el deporte en Guadalajara desde los años 80 y esta carrera es un homenaje a José Luis y a toda la ciudad".

Sobre la prueba infantil y familiar, ha señalado que no buscan marcas, "sino un día en el que corran las familias, corran los niños y todos disfruten del deporte".

La carrera contará con distancias de 5 y 10 kilómetros, además de pruebas infantiles de carácter participativo con obsequio para todos los niños.

Los dorsales podrán recogerse jueves, viernes y sábado de la semana de la carrera, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.