El II Foro de Turismo de C-LM abordará el 28 de septiembre en Sigüenza los desafíos de futuro del turismo de interior

Patricia Franco, en la inauguración, en Calzada de Calatrava, del Complejo Rural Volcán Columba. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El II Foro de Turismo de Castilla-La Mancha, que se celebrará este próximo lunes, 28 de septiembre, en la localidad de Sigüenza, y que estará presidido por el presidente regional, Emiliano García-Page, abordará los desafíos a los que deben enfrentarse en el futuro los destinos turísticos de interior, como la región, en un momento en el que el turismo rural está atravesando cifras muy positivas en Castilla-La Mancha.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración, en Calzada de Calatrava, del Complejo Rural Volcán Columba, el primero cuya decoración está inspirada en el universo de Harry Potter, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Este nuevo alojamiento, con 13 habitaciones, suma un nuevo recurso turístico a una de las zonas naturales más diferenciales de la provincia de Ciudad Real y de la región, como es el Campo de Calatrava, un destino en el que el Gobierno regional ha impulsado una inversión de más de 4 millones de euros a través del Plan de Sostenibilidad Turística del Geoparque Volcán de Calatrava.

Ese carácter diferencial, así como el compromiso público y privado por mejorar y trabajar por la excelencia en la actividad turística regional, estará sobre la mesa del II Foro de Turismo de la región, que se producirá después de que tres celebraciones en Castilla-La Mancha hayan recogido esta misma mañana reconocimientos como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, una de ellas la Ruta de la Pasión Calatrava.

"Hacer crecer la oferta de alojamientos turísticos en una zona que acaba de obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional es fundamental, para sacar todo el partido a un reconocimiento que eleva el Campo de Calatrava, y su visión de proyecto turístico comarcal, a un nivel internacional", ha señalado la consejera.

"Este nuevo recurso es un incentivo más para visitar nuestra región", ha valorado Patricia Franco, que ha recordado que en el mes de julio el turismo rural en la región no sólo alcanzó el mejor dato para ese mes de toda la serie histórica, "sino que fue el segundo mejor registro en los alojamientos rurales de Castilla-La Mancha de toda la historia, con independencia del mes analizado".

A ese buen comportamiento se ha sumado, además, un crecimiento de más del 10% en la llegada de viajeros internacionales a los hoteles de la región en el mes de agosto, cuatro puntos por encima de la media del conjunto del país, "lo que hace que, en los ocho primeros meses del año, tengamos la segunda mejor cifra de la serie en la región en alojamientos hoteleros, con más de 1,53 millones de viajeros alojados y más de 2,7 millones de pernoctaciones", ha finalizado.