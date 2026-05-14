La III edición de las Distinciones Río Tajo llena el Teatro Victoria de Talavera de "emoción" y reconocimientos

La III edición de las Distinciones Río Tajo - LA VOZ DEL TAJO

TOLEDO 14 May. (EUROPA PRESS) - La Voz del Tajo ha elaborado un vídeo resumen para recordar la gala del pasado 23 de abril de la III edición de las Distinciones Río Tajo. Una cita en la que se vivieron momento de emoción y reconocimientos.

La gala, organizada por La Voz del Tajo, se celebró en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina y fue "un éxito rotundo", según sus organizadores. La cita reunió a numerosos asistentes en una noche que combinó espectáculo, interacción y contenido digital, con el objetivo de acercar el evento a nuevos formatos de participación.

Antes del inicio de la ceremonia, el ambiente ya fue protagonista con la instalación de un 'rincón del TikTok' con la periodista Paula Alfayate en el hall del teatro, donde se realizaron entrevistas dinámicas a premiados y asistentes, generando contenido audiovisual en tiempo real.

La gala estuvo presentada por el director del medio, Alberto Retana, y contó con la organización y planificación de Pilar Zamora a través de Le Jour Eventos, que diseñó una propuesta centrada en la participación activa del público.

Durante la ceremonia, varios asistentes recibieron sobres con misiones que debían cumplir a lo largo de la noche, lo que convirtió la gala en una experiencia interactiva. También se realizaron votaciones en directo mediante el teléfono móvil, especialmente en la elección del premio a mejor influencer, que recayó en la talaverana Irene del Río, con entrega del galardón por parte de un miembro del público.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al ceramista Mariano Eugercios, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la artesanía local, que fue recibido con una ovación del público puesto en pie.

Coincidiendo con el Día del Libro, la organización impulsó además una acción solidaria mediante la recogida de libros para fomentar la lectura y facilitar el acceso a la cultura. La velada concluyó con un brindis colectivo con champagne.

El evento contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la directora del IPEX, Paloma Sánchez; el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo; la directora de la Agencia del Agua, Montse Muro; y la presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, junto a representantes institucionales y municipales.

En cuanto al palmarés, el Premio de Cultura fue para Jaime Olmedo; el Premio de Deporte para el atleta Brahim El Ourzadi; el Premio en Medios de Comunicación para EnCastillaLaMancha, recogido por su directora Mar G. Illán; el Premio Empresa para Finca La Pontezuela; el Premio a la Solidaridad para la investigadora Alicia del Prado Díaz; y el Premio Río Tajo para el colectivo ecologista Verdébora, por su labor de defensa y concienciación en torno al río.

La gala contó con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y el Grupo Casablanca Centros de Mayores, además de la colaboración de diversas entidades privadas.

Además, se han puesto a disposición del público las galerías de fotografías ya publicadas, que permiten revivir la atmósfera de una cita marcada por la participación, la innovación y el reconocimiento al talento regional.